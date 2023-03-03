Общество

Облздрав напомнил псковичам о влиянии алкоголя на нервную систему

У алкоголиков поражаются практически все системы и органы. В первую очередь страдает нервная система, а от состояния головного мозга зависит работа всех других органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Алкоголь поступает в головной мозг и проникает в клетки. Происходит это за счет того, что спирт способен растворять липиды. Последние являются составляющей клеточной мембраны, - пояснили в комитете. - Вначале спирт возбуждает нервную систему, но по мере его накопления в клетках происходит угнетение нервной деятельности».

Большое значение в нарушении работы мозга имеет гиповитаминоз. Алкоголизм часто приводит к дефициту тиамина (витамина B1). В тяжелых случаях развивается психическая и физическая зависимость. Этанол встраивается в обменные процессы, поэтому человеку так сложно бросить пить, отметили специалисты.