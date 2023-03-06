Общество

Для новой псковской гимназии удалось закупить спортинвентарь сверх нормы

Количество спортивного инвентаря в гимназии №29 в Пскове превысило норму, закупить дополнительное оборудование удалось за счет экономии, заявил глава Пскова Борис Елкин во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в учреждение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это исключительный случай, когда мы не ломали голову, как концы с концами свести, а закупили оборудование дополнительно», - отметил Михаил Ведерников.

Вместе с губернатором учреждение посетили заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, глава областного центра Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Наталья Мельникова.

Гости осмотрели актовый и спортивный зал гимназии, столовую, 3D-лабораторию.

Напомним, на данный момент в школе обучаются 150 учащихся начальной школы.

В полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября. Приём заявлений в первый класс начнётся 1 апреля.

Смотрите также Приём заявлений в первый класс в новой школе №29 в Пскове начнут 1 апреля

Школу построили по нацпроекту «Образование».