Общество

Российские ученые предложили использовать борщевик для борьбы с раком

Российские ученые предлагают лечить рак с помощью борщевика. По мнению специалистов из Мордовского государственного университета имени Н .П. Огарева, фуранокумарины, содержащиеся в экстракте борщевика Сосновского, обладают способностью повышать чувствительность к воздействию солнечных лучей.

Ученые предлагают доставлять фуранокумарины в раковую опухоль через кровоток с помощью наночастиц. Для этого препарат вводится внутривенно в виде липосомального раствора, а спустя некоторое время опухоль облучается ультрафиолетом. В результате раковые клетки погибают.

«Под влиянием ультрафиолетового света соединения борщевика необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате раковые клетки теряют возможность делиться и, как следствие, гибнут путем самоуничтожения», - рассказали о методе воздействия специалисты.

Поскольку облучается только опухоль, экстракт не наносит большого вреда организму в целом. Вывести вещество из здоровых клеток предлагается с помощью обычного для организма метода, пишет RuNews24.