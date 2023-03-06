Общество

Псковские справедливороссы помогли установить новый пандус в подъезде дома инвалида

Справедливороссы помогли установить новый пандус в подъезде дома в Пскове, где проживает инвалид-колясочник 1-й группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду».

Фото: пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду»

С просьбой об установке пандуса к депутату Псковской городской Думы Виталию Фёдорову обратилась инвалид-колясочник 1-й группы. Она пожаловалась, что пользоваться имеющимся пандусом уже опасно.

Благодаря вмешательству депутата старый пандус заменили на новый, теперь он соответствует требованиям.