Общество

Прокуратура провела проверку в идрицкой колонии

Исправительную колонию №3 (Идрица, Себежский район) с рабочим визитом посетил первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова представители надзорного ведомства совершили обход основных административно-хозяйственных и коммунально-бытовых объектов исправительного учреждения, посетили промышленную и жилую зоны, помещения штрафного изолятора, отряд строгих условий содержания.

«Особое внимание в ходе визита уделялось соблюдению прав и законных интересов осужденных, санитарному состоянию помещений, организации питания, медицинскому обеспечению. Осужденные имели возможность задать интересующие вопросы, а также попасть на личный прием к любому из членов проверяющей группы. Всем обратившимся даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в ведомстве.

В ходе подведения итогов проанализированы недостатки, которые выявили проверяющие, определены пути их решения и сроки по устранению.