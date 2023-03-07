Общество

Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за осужденных

Замуж за осужденных выходят женщины с растоптанной в детстве самооценкой и отчаявшиеся найти любовь, рассказала психолог Гузаль Ошер. Она объяснила желание и стремление некоторых женщин стать «ждулей».

«Я работала с девушкой Ольгой, которая длительное время переписывалась с отбывающим срок мужчиной. Их виртуальный роман развивался быстро и был полон нежных слов, заботы и внимания. Это все, что было ей нужно после тяжелого развода. И даже статья (105 УК РФ "Убийство") не поднимала в ней тревог. Скорее, наоборот, вызывало желание стать той особенной, рядом с которой он точно изменится», — цитирует психолога «Лента.ру».

По словам Ошер, чаще всего роль спасительницы выбирают женщины, выросшие в жесткой среде, с минимальным проявлением тепла, заботы и ласки в их адрес. В их детстве было столько несправедливости, что с возрастом желание спасать становится ритуалом.

«Спасать других — это защитный механизм психики от травмирующего детского опыта. Например, отец Ольги был отстраненным, деспотичным, часто бил мать, ей тоже доставалось. В сознании девочки росли агрессия и чувство несправедливости», – отметила специалист.

Психолог рассказала, что переписка Ольги с осужденным закончилась после первого свидания с ним в колонии. Мужчине нужны были деньги, которых она дать не могла. Отказ в продолжении отношений был грубым. Какое-то время женщина пыталась найти оправдание его поступку, но вовремя обратилась за психологической помощью.

«Психика человека имеет невероятную способность — выживать в ужасающих травматичных условиях в детстве, но при этом память об этом опыте может проигрываться неосознанно на протяжении всей взрослой жизни», – пояснила психолог.

По мнению Гузали Ошер, чаще всего «ждулями» становятся женщины, у которых не получилось построить здоровые отношения, женщины с низкой самооценкой, те, чьи матери состояли в таких отношениях, выросшие в неблагополучных семьях или в детдоме, отчаявшиеся и те, кто неспособен построить реальную семью (им иллюзия отношений дает мнимую безопасность).

Ошер отметила, что иногда случаются истории со счастливым финалом. Одна из ее пациенток дождалась избранника из тюрьмы. «После отбывания наказания адаптироваться в другой реальности непросто. В этом случае мужчина оказался в числе тех 10-15 процентов экс-осужденных, кто кардинально меняет жизнь после освобождения», — рассказала она.