Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кредит лайфхаки от знающих
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
возможности для рекламы
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
щедрый март Fjord Plaza
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оплата за ОДН с марта
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 07.03.2023 22:000 Carlsberg планирует продать весь бизнес в России до наступления лета 07.03.2023 21:400 Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за осужденных 07.03.2023 21:090 Сотрудниц псковского управления Росгвардии поблагодарили за преданность профессии 07.03.2023 21:000 Мастер-класс по созданию украшений провел псковский профсоюз работников здравоохранения 07.03.2023 20:191 Диетолог посоветовала пожилым потреблять холодец
 
 
 
Самое популярное 28.02.2023 10:520 Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 01.03.2023 17:255 Массовое скопление неформалов у торгового центра в Пскове обошлось без потасовки 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 02.03.2023 09:420 Первый звонок прозвучал в гимназии №29 в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за осужденных

07.03.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Замуж за осужденных выходят женщины с растоптанной в детстве самооценкой и отчаявшиеся найти любовь, рассказала психолог Гузаль Ошер. Она объяснила желание и стремление некоторых женщин стать «ждулей».

«Я работала с девушкой Ольгой, которая длительное время переписывалась с отбывающим срок мужчиной. Их виртуальный роман развивался быстро и был полон нежных слов, заботы и внимания. Это все, что было ей нужно после тяжелого развода. И даже статья (105 УК РФ "Убийство") не поднимала в ней тревог. Скорее, наоборот, вызывало желание стать той особенной, рядом с которой он точно изменится», — цитирует психолога «Лента.ру».

По словам Ошер, чаще всего роль спасительницы выбирают женщины, выросшие в жесткой среде, с минимальным проявлением тепла, заботы и ласки в их адрес. В их детстве было столько несправедливости, что с возрастом желание спасать становится ритуалом.

«Спасать других — это защитный механизм психики от травмирующего детского опыта. Например, отец Ольги был отстраненным, деспотичным, часто бил мать, ей тоже доставалось. В сознании девочки росли агрессия и чувство несправедливости», – отметила специалист.

Психолог рассказала, что переписка Ольги с осужденным закончилась после первого свидания с ним в колонии. Мужчине нужны были деньги, которых она дать не могла. Отказ в продолжении отношений был грубым. Какое-то время женщина пыталась найти оправдание его поступку, но вовремя обратилась за психологической помощью.

«Психика человека имеет невероятную способность — выживать в ужасающих травматичных условиях в детстве, но при этом память об этом опыте может проигрываться неосознанно на протяжении всей взрослой жизни», – пояснила психолог. 

По мнению Гузали Ошер, чаще всего «ждулями» становятся женщины, у которых не получилось построить здоровые отношения, женщины с низкой самооценкой, те, чьи матери состояли в таких отношениях, выросшие в неблагополучных семьях или в детдоме, отчаявшиеся и те, кто неспособен построить реальную семью (им иллюзия отношений дает мнимую безопасность).

Ошер отметила, что иногда случаются истории со счастливым финалом. Одна из ее пациенток дождалась избранника из тюрьмы. «После отбывания наказания адаптироваться в другой реальности непросто. В этом случае мужчина оказался в числе тех 10-15 процентов экс-осужденных, кто кардинально меняет жизнь после освобождения», — рассказала она.

Теги: #психологическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 71 человек
07.03.2023, 22:000 Carlsberg планирует продать весь бизнес в России до наступления лета 07.03.2023, 21:400 Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за осужденных 07.03.2023, 21:200 Спрос на покупку загородного жилья в России вырос на 40% 07.03.2023, 21:090 Сотрудниц псковского управления Росгвардии поблагодарили за преданность профессии
07.03.2023, 21:000 Мастер-класс по созданию украшений провел псковский профсоюз работников здравоохранения 07.03.2023, 20:400 Гдовские спортсмены получили четыре медали на первенстве России по самообороне 07.03.2023, 20:210 СОБЫТИЕ. Выставка «Дамские штучки» во Дворе Постникова в Пскове 07.03.2023, 20:200 Концерт «Ступень к Парнасу» состоялся в Псковском колледже искусств
07.03.2023, 20:191 Диетолог посоветовала пожилым потреблять холодец 07.03.2023, 20:140 Собаки, квартиры и медведь в наручниках: что предлагают псковичам на сайте объявлений к 8 марта 07.03.2023, 20:140 Судебные приставы поздравили женщин на Запсковье с наступающим праздником 07.03.2023, 20:000 Гастроэнтеролог рассказал, кому можно пить яблочный уксус
07.03.2023, 19:400 Вокальный конкурс «Янтарная нота» пройдет в Пскове 07.03.2023, 19:200 Более 140 тысяч женщин заняты в экономике Псковской области 07.03.2023, 19:110 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману. ВИДЕО 07.03.2023, 19:110 Гатчинский лыжный марафон пройдет 8 марта
07.03.2023, 19:001 Как избежать уловок мошенников, объяснили псковичам 07.03.2023, 18:450 О художнике Борисе Кустодиеве рассказали в псковском музее 07.03.2023, 18:270 Правительство утвердило новые правила авансирования госконтрактов в 2023 году 07.03.2023, 18:210 Первый конкурс проектов ТОС состоялся в Пскове
07.03.2023, 18:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 марта 07.03.2023, 18:150 Более 30 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области 07.03.2023, 18:090 Праздничный концерт бардовской песни организовали на псковском заводе «Титан-Полимер» 07.03.2023, 18:001 Самбист из Пскова стал победителем турнира в Петербурге
07.03.2023, 17:530 Псковские футболистки примут участие во всероссийских соревнованиях среди девочек до 14 лет 07.03.2023, 17:520 Врач рассказала, какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль 07.03.2023, 17:400 Псковский губернатор навестил участников СВО в филиале госпиталя Минобороны 07.03.2023, 17:310 Высшее образование имеют более 30% работающих женщин Псковской области
07.03.2023, 17:190 Преподавателей Псковского медколледжа поздравили с 8 Марта 07.03.2023, 17:120 Дорожная авария мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 07.03.2023, 17:050 Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе 07.03.2023, 16:590 Выставка «дамских штучек» открылась в Пскове
07.03.2023, 16:520 Псковских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре на тему ЕНС 07.03.2023, 16:470 Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на освобожденных территориях 07.03.2023, 16:420 «Практически пони»: псковские археологи рассказали, на каких лошадях передвигались дружинники 07.03.2023, 16:360 ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают гендерное неравенство
07.03.2023, 16:340 Сибирский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию 07.03.2023, 16:240 Под Псковом очередь из грузовиков на въезд из Латвии в Россию за неделю сократилась вдвое 07.03.2023, 16:220 Матерей и жён мобилизованных в Пушкиногорском районе поздравили с наступающим 8 Марта 07.03.2023, 16:180 ТОСы призваны взрастить хозяина своей территории – Елена Тимашова
07.03.2023, 16:163 Наталья Юрченко о секрете человеческого счастья и налоге на содержание собак 07.03.2023, 16:110 Видео о зацепинге заблокировали по искам Великолукской транспортной прокуратуры 07.03.2023, 16:050 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману 07.03.2023, 16:000 О грибке в форме матрешки предупредила собаководов Псковская ветлаборатория
07.03.2023, 15:430 «Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона. ВИДЕО 07.03.2023, 15:390 ВТБ: Россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей 07.03.2023, 15:370 Александр Лукашенко о задержанном диверсанте: Переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск 07.03.2023, 15:320 Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове
07.03.2023, 15:182 Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб в России 07.03.2023, 15:090 Назван средний возраст матери при рождении детей в Псковской области 07.03.2023, 15:010 Коллекцию найденных в Пскове амулетов X-XI веков показали археологи 07.03.2023, 14:590 Два подростка ушли из школы в Пскове и пропали
07.03.2023, 14:510 Наталья Юрченко: Владельцы собак должны платить налог на их содержание 07.03.2023, 14:420 «Дневной дозор»: нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени? 07.03.2023, 14:370 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о депутатской работе. ВИДЕО 07.03.2023, 14:291 Хищная птица охотилась на голубей в Невеле
07.03.2023, 14:180 Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России 07.03.2023, 14:150 Александр Козловский: Муниципальная реформа не помешает развитию ТОСов 07.03.2023, 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 07.03.2023, 14:000 Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове
07.03.2023, 13:580 Глава Пушкиногорского района: Я вижу у людей потребность в самоорганизации и самоуправлении 07.03.2023, 13:510 Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств 07.03.2023, 13:380 Несколько тополей спилят в округе №8 в Пскове из-за обилия пуха 07.03.2023, 13:350 Показатель по вводу жилья ежегодно растет в Псковской области
07.03.2023, 13:220 Более 400 ТОСов зарегистрировали на территории Псковской области 07.03.2023, 13:200 Женщины в Псковской области ведут более здоровый образ жизни, чем мужчины 07.03.2023, 13:130 Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 07.03.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
07.03.2023, 12:590 В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой «Вино России» 07.03.2023, 12:550 В Псковской области почти 50% женщин старше 16 лет состоят в браке 07.03.2023, 12:450 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы превысила 94% 07.03.2023, 12:340 Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников
07.03.2023, 12:302 Вышел новый трейлер космической драмы «Вызов» с Юлией Пересильд 07.03.2023, 12:230 «Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона 07.03.2023, 12:230 Жители Запсковья пожаловались депутату на нарушение режима тишины местным рестораном 07.03.2023, 12:101 Мышь бегала по картошке в великолукском магазине. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru