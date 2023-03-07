Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе

Руководитель территориального общественного самоуправления деревни Платишино Красногородского района Надежда Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) пояснила, в чём заключается успешность ТОСа. ТОС «Платишино» выигрывал всероссийские и региональные конкурсы, является одним из лучших в области.
Фото: Надежда Иванова / «ВКонтакте»
Она также рассказала, что ТОСу удалось создать глобальный проект – музей истории Граинского края и сделать фестиваль гусельной музыки областного уровня совместно с Центром народного творчества и комитетом по культуре «Граинская сторона».
«Мы занимаемся и бездомными животными, которые, к сожалению, тоже есть на территории деревни, мы их устраиваем, стерилизуем, выходим на благотворительные организации, которые помогают нам в этом деле. На территории нашего ТОСа нет воинских захоронений, но они есть в соседней деревне, и мы также оказываем им поддержку. Мы благоустроили пляж, все расчистили, поставили скамейки, организовали место для сбора мусора», – поделилась опытом руководитель ТОС.