Общество

Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе

Руководитель территориального общественного самоуправления деревни Платишино Красногородского района Надежда Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) пояснила, в чём заключается успешность ТОСа. ТОС «Платишино» выигрывал всероссийские и региональные конкурсы, является одним из лучших в области.

Фото: Надежда Иванова / «ВКонтакте»

«Успешность работы, я считаю, именно в ежедневном труде. Мы не живем от гранта до гранта. Мы решаем вопросы ежедневно, к нам люди обращаются по самым разным направлениям. Это и благоустройство территории, например, мы можем организовать субботники своими силами. А есть какие-то вопросы, которым нужна финансовая поддержка. И также мы работаем на основании соглашений со всеми организациями, с индивидуальными предпринимателями. Если вопросы более глобально значения, которые мы не можем решить на местном уровне, мы выходим на администрацию сельского поселения, на главу района, с областными депутатами мы также в тесном контакте. Все вопросы можно решить, было бы желание», – отметила Надежда Иванова.

Она также рассказала, что ТОСу удалось создать глобальный проект – музей истории Граинского края и сделать фестиваль гусельной музыки областного уровня совместно с Центром народного творчества и комитетом по культуре «Граинская сторона».

«Мы занимаемся и бездомными животными, которые, к сожалению, тоже есть на территории деревни, мы их устраиваем, стерилизуем, выходим на благотворительные организации, которые помогают нам в этом деле. На территории нашего ТОСа нет воинских захоронений, но они есть в соседней деревне, и мы также оказываем им поддержку. Мы благоустроили пляж, все расчистили, поставили скамейки, организовали место для сбора мусора», – поделилась опытом руководитель ТОС.