Общество

Видео о зацепинге заблокировали по искам Великолукской транспортной прокуратуры

Видео о зацепинге заблокировали по искам Великолукской транспортной прокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Прокуратура выявила в Интернете видеоматериалы, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещённым способом (на подножках, зацепах, межвагонном пространстве и крышах поездов).

«Видео призывают к совершению противоправных действий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетним», – посчитали в ведомстве.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки транспортная прокуратура направила в суд пять административных исковых заявлений с требованиями признать информацию запрещённой к распространению на территории РФ.