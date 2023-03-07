Общество

Вирусолог рассказал о тенденции эпидемии коронавируса к завершению

Эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, однако нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты вируса. Такое мнение высказал российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость. Это исключить нельзя. Но пока все протекает довольно тихо. В мире везде наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности», - цитирует его ТАСС.

По словам вирусолога, рост заболеваемости в России и мире невелик. «Эта ситуация уже давно вышла на плато. <...> Летальность тоже сейчас невысокая. Поэтому ничего такого страшного в стране не происходит. Эпидемия еще продолжается, есть небольшие подъемы, спуски. Ничего страшного тут нет», - отметил он.

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Напомним, в Псковской области за всё время пандемии выявили 127 392 случая заражения коронавирусом, выздоровели 124 879 пациентов, скончались 1965 человек.