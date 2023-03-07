Более 30 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 32 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 392. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
Выздоровело от заболевания 124 879 пациента, за сутки - 46 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 42180/14
- Великие Луки - 18325/3
- Бежаницкий район - 1633/0
- Великолукский район - 2878/0
- Гдовский район - 2263/2
- Дедовичский район - 3115/1
- Дновский район - 1029/0
- Красногородский район - 1149/0
- Куньинский район - 1078/0
- Локнянский район - 1230/0
- Невельский район - 5719/1
- Новоржевский район - 1364/0
- Новосокольнический район - 3333/1
- Опочецкий район - 3873/0
- Островский район - 6128/1
- Палкинский район - 1294/0
- Печорский район - 3030/0
- Плюсский район - 2003/1
- Порховский район - 4614/2
- Псковский район - 9796/3
- Пустошкинский район - 1611/0
- Пушкиногорский район - 1830/0
- Пыталовский район - 1943/1
- Себежский район - 3029/0
- Стругокрасненский район - 2150/2
- Усвятский район - 749/0