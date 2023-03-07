Общество

Более 30 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 32 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 392. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровело от заболевания 124 879 пациента, за сутки - 46 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: