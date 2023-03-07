Общество

Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном

Вода с лимоном может сделать человека более красивым и здоровым, отметила специалист по питанию Джордан Пауэрс Уиллард. Неожиданные результаты 30-дневного употребления этого напитка она назвала в авторской колонке для издания Eat This Not That!

Уиллард рассказала, что в течение месяца выпивала 8-12 чашек лимонной воды в день. В каждую чашку с водой она добавляла около 30 миллилитров лимонного сока, а также мякоть и цедру, пишет «Лента.ру».

После месяца эксперимента специалист по питанию заметила, что ее волосы, ногти и кожа стали более крепкими и здоровыми. «Все это время я мыла голову как обычно. Однако волосы стали менее ломкими и появилось много новых волосков. Ногти окрепли и стали быстрее расти», — рассказала она.

Повлияла лимонная вода и на кожу женщины. По ее словам, тон кожи стал более ровным, а высыпания на лице исчезли даже в период ежемесячных гормональных скачков.

Уиллард призналась, что правильно питается, но у нее есть привычка переедать. «Однако чем больше воды с лимоном я пила, тем легче мне было контролировать аппетит. И я стала реже чувствовать вздутие», — отметила она.

Также специалистка рассказала, что весь месяц ее кровяное давление находилось в пределах нормы и исчезли ночные судороги в мышцах ног. К тому же в течение месяца у Уиллард не появилось признаков предменструального синдрома, от которого она мучается долгие годы.

Специалист по питанию призналась, что больше всего ее удивило отсутствие синяков после падения с высокой лестницы, во время которого она ударилась о каждую ступеньку. «Возможно, из-за того, что вы пили много воды, ткани стали менее хрупкими и чувствительными, — прокомментировала это явление врач Бет МакКэмпбелл. — Это можно сравнить с пупырчатой пленкой, в которую оборачивают хрупкие предметы. Кровеносные сосуды были хорошо защищены, поэтому синяки не появились».

Уиллард выразила надежду, что ее опыт ежедневного употребления воды с лимоном сподвигнет других людей пересмотреть свои привычки на пути к красоте и здоровью.