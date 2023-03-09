Общество

Псковских хлебопеков и кондитеров приглашают на специализированную выставку в Москву

ООО «Гефера Медиа» информирует хлебопекарные и кондитерские предприятия, предприятия общепита, сегмента HoReCa, оптовой и розничной торговли Псковской области о проведении 28-й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынков «Modern Bakery Moscow/Современное хлебопечение», которая пройдет с 21 по 24 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Выставка является ведущим в России и странах СНГ специализированным мероприятием для хлебопекарной и кондитерской промышленности и собирает на своей площадке российских и иностранных производителей, поставщиков оборудования, сырья и ингредиентов, которые демонстрируют последние новинки и достижения.

В экспозиции выставки 2023 года акцент будет сделан на предложения отечественных компаний по импортозамещению выбывшего ассортимента отрасли.

Экспозиционная часть выставки дополнена деловой программой с участием ведущих специалистов и экспертов из России и зарубежных стран. В программе выставки 2023 года: бизнес-форумы, курсы повышения квалификации, семинары и мастер-классы. Кроме этого, будут организованы образовательные площадки для технологов и других категорий специалистов, технические туры по экспозиции. На конференциях и семинарах обсуждаются тренды кондитерского и хлебопекарного рынков, вызовы и проблемы отрасли и возможные пути их решения, экспорт кондитерских изделий, государственное регулирование и поддержка, перестройка цепей поставок, импортозамещение оборудования и ингредиентов, бережливое производство, антикризисный маркетинг и сбыт, другие актуальные вопросы.

Выставка и мероприятия деловой программы проходят при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства сельского хозяйства РФ, профильных НИИ, ведущих ассоциаций и союзов.