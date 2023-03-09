Общество

Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищённость, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, а также достойное денежное содержание, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего общего.

Военнослужащим предоставляются:

денежное довольствие с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей;

ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток, с увеличением на 15 суток за особые условия службы;

бесплатное медицинское обеспечение;

страхование жизни и здоровья;

предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

обеспечение вещевым довольствием;

предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;

наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести личный вклад в обеспечение пограничной безопасности нашей страны необходимо обращаться по следующим адресам либо номерам телефонов: