Общество

В псковской школе №24 уже есть ограничения на фотосъемку – директор

В школе №24 города Пскова уже действуют ограничения на фото- и видеосъемку. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор учреждения Светлана Котова, комментируя разработку законопроекта о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков.

«Телефон на сегодняшний день не является средством обучения, и мы все-таки стараемся на уроках все мобильные средства убирать – или в портфель, или в специальные phone-боксы», - рассказала Светлана Котова.

Она отметила, что современные дети – представители «цифрового» поколения, поэтому полностью лишать их гаджетов нельзя. В школе №24 телефоны детям выдают во время перерывов.

«У нас в школе есть локальный нормативный акт, в котором написано, что фото- и видеосъемка в школе может производиться только с согласия человека, которого хотят снимать. И мы стараемся эти ограничения соблюдать. Даже если это наш медиацентр (у нас есть кружок, где занимаются телевидением). И мы тоже спрашиваем – можно ли для медиацентра снимать, чтобы вставить это в новостной выпуск», - поделилась опытом Светлана Котова и добавила, что подобные ограничения, по ее мнению, в школе должны быть.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и её нужно будет согласовывать с администрацией школы и педагогом.