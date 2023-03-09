Общество

Нутрициолог развеяла миф, что полезная еда может быть невкусной

Нутрициолог Елена Свиридова посоветовала людям отказаться от мифа, что полезная пища не может быть вкусной. Специалист отмечает, что в питании важную роль играет мышление. Если у человека есть установка о дороговизне продуктов и необходимости тратить много времени на готовку, то перейти на правильное питание не получится.

Свиридова поделилась, что от джанк фуда отказаться легче, если знать несколько секретов. Так, например, бургеры можно готовить в домашних условиях. Вместо соли в блюдо нужно добавлять специи, пишет RuNews24.

«Сахар можно заменить натуральными продуктами, в которых содержится много сахарозы, например, ягодами или фруктами», - рассказал нутрициолог.

Диетолог отметила, что лучше есть меньше, но чаще. Также специалист отметила важность соблюдения водного баланса. В день, по словам Свиридовой, нужно пить много жидкости и есть достаточное количество клетчатки.