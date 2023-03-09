Общество

Медицинский полис на новорожденного в Псковской области теперь оформляется автоматически

Полис обязательного медицинского страхования на новорожденного в Псковской области теперь оформляется автоматически. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Данные о полисе можно узнать в личном кабинете матери ребенка на «Госуслугах».

Если потребуется, один из родителей может получить бумажный полис, обратившись в АО «МАКС-М» по месту жительства. Для похода в детскую поликлинику достаточно будет иметь свидетельство о рождении или его копию.