Медицинский полис на новорожденного в Псковской области теперь оформляется автоматически

Полис обязательного медицинского страхования на новорожденного в Псковской области теперь оформляется автоматически. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.
Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки
Данные о полисе можно узнать в личном кабинете матери ребенка на «Госуслугах».
Если потребуется, один из родителей может получить бумажный полис, обратившись в АО «МАКС-М» по месту жительства. Для похода в детскую поликлинику достаточно будет иметь свидетельство о рождении или его копию.