Общество

Конкурс научного контента проводят среди подростков в Пскове

Детский технопарк «Кванториум Псков» с 7 марта по 7 апреля проводит конкурс контента в сфере физики, химии и биологии среди школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет, участие бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Задача участников - создать медиапроект, который простым языком объяснит различные явления и процессы, расскажет о достижениях российских ученых и популяризирует науку. Оформить работу можно в виде стикеров для Telegram, VK клипов и инфографики.

«Мы проводим много времени в мессенджерах и социальных сетях, почему бы не заполнить это пространство контентом, который поможет узнать новое? К тому же само создание подобных вещей требует определенных навыков. Нужно понять, как работать с графическими и видеоредакторами, разработать концепцию, проявить креатив», - отметил организатор конкурса, заместитель директора по образовательной деятельности технопарка «Кванториум Псков» Александр Цветков.

Познакомиться с положением конкурса и загрузить работу можно на сайте.

Победители каждого трека получат в подарок онлайн-интенсив от партнеров конкурса - научно-популярного проекта Sciencely. Тему можно будет выбрать самостоятельно: