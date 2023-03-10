Общество

45 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 45 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 510. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровело от заболевания 125 023 пациента, за сутки - 54 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: