45 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 45 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 510. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
Выздоровело от заболевания 125 023 пациента, за сутки - 54 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 42238/20
- Великие Луки – 18327/2
- Бежаницкий район – 1633/0
- Великолукский район – 2879/0
- Гдовский район – 2266/1
- Дедовичский район – 3115/0
- Дновский район – 1029/0
- Красногородский район – 1149/0
- Куньинский район – 1078/0
- Локнянский район – 1230/0
- Невельский район – 5720/0
- Новоржевский район –1365/1
- Новосокольнический район – 3335/1
- Опочецкий район – 3879/6
- Островский район – 6130/1
- Палкинский район – 1302/4
- Печорский район – 3042/2
- Плюсский район – 2004/0
- Порховский район –4619/0
- Псковский район – 9806/6
- Пустошкинский район – 1612/1
- Пушкиногорский район – 1831/0
- Пыталовский район – 1943/0
- Себежский район – 3030/0
- Стругокрасненский район – 2153/0
- Усвятский район – 749/0