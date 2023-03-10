Общество

Ледяной дождь обрушится на Псковскую область

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении в Псковской области опубликовал региональный гидрометцентр.

«Утром и днем 11 марта местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», – отмечается в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.

Напомним, ночью 10 марта в Пскове установили температурный рекорд.