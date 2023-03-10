Общество

Опубликована программа супер-сезона «Мисс и Миссис 2023»

О программе супер-сезона «Мисс и Миссис 2023» рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

В рамках яркого светского мероприятия участницы покажут несколько дефиле в разных нарядах.

«Это будет не просто дефиле — это будет проходка на главной мраморной лестнице особняка Лавриновского. Кроме того, участницы расскажут о том, как изменилась их жизнь после победы в главном региональном конкурсе красоты!» – отметили организаторы.

Напомним, в супер-сезоне участвуют только победительницы и представительницы категории «топ» за всю 19-летнюю историю конкурсов «Мисс и Миссис» в Пскове и в Великих Луках. Организаторы уверены, что подобное мероприятие станет доброй традицией, которая будет организовываться каждый год.