Общество

Региональный форум работающей молодежи пройдет в Пскове с 24 по 26 марта

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области пройдет в Пскове с 24 по 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организаторы обещают участникам форума прокачать их профессиональные навыки, показать ключевые предприятия региона, рассказать о возможностях, которые предоставляет Псковская область, Росмолодёжь и РСВ.

Форум станет коммуникативной площадкой для молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Организаторы форума: Псковский областной совет профсоюзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области и ПсковГУ.