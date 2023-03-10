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Общество

Сильный снегопад обрушился на Псков. ФОТО

11.03.2023 17:33|ПсковКомментариев: 0

Сильный снегопад обрушился на Псков сегодня, 11 марта. Ранее региональный гидрометцентр предупреждал о неблагоприятном погодном явлении в Псковской области.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / Telegram-канал «Улицы полны неожиданностей»

Так, утром и днем местами по региону, начиная с южных районов, ожидался ледяной дождь.

 

Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что подрядчики задействуют все резервы для ликвидации последствий снегопада в городе.

Во время снегопада ухудшается и видимость на дороге. В Пскове в этот день произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. 

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По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и ночью. 

 

 Фото Александры Савенко

Днем 12 марта синоптики обещают осадки в виде мокрого снега.

На дорогах местами образуется гололедица.

Напомним, ночью 10 марта в Пскове установили температурный рекорд.

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Теги: #псков #снегопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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