Общество

Депутаты областного Собрания поздравили вице-спикера Юрия Сорокина с днем рождения

Депутаты Псковского областного Собрания поздравили своего коллегу - заместителя председателя регионального парламента Юрия Сорокина с днем рождения. Соответствующие публикации размещены в воскресенье, 12 марта, в группах областного Собрания в соцсетях.

Как отмечается в сообщении, депутат четырех созывов, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Юрий Сорокин по образованию врач-эпидемиолог, много лет возглавляет предприятие «Псков-Полимер», хорошо известен жителям Псковской области как бизнесмен, общественный деятель и благотворитель.

В 2004 году был избран депутатом Псковской городской Думы, в 2010 году одержал победу на довыборах в областное Собрание по городскому одномандатному округу. Вновь уверенно победил на выборах в пятый, шестой и седьмой созывы. Решением коллег-депутатов избран вице-спикером Собрания и председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Представляет Псковскую область в постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству.

На протяжении многих лет Юрий Сорокин занимается благотворительностью: поддерживает одаренных детей, устанавливает в городских дворах игровые и спортивные комплексы, помогает детским учреждениям. Является председателем Псковского детского фонда.

Член Президиума Регионального политсовета «Единой России», руководитель общественной приёмной партии, координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель федерации настольного тенниса города Пскова. Член регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Дважды становился лауреатом премии областного конкурса «Деловой человек года». Имеет Благодарность председателя Совета Федерации, Почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.