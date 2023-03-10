Общество

Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев

10 марта после продолжительной болезни скончался бывший начальник управления образования администрации города Пскова Игорь Прокофьев. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Игорь Прокофьев прошел большой жизненный путь от учителя до председателя комитета по социальной политике администрации Псковской области, начальника управления образования города Пскова, заместителя начальника управления образования Псковской области.

Отпевание состоится 14 марта в 11 часов в церкви Успения с Полонище.

Напомним, пост руководителя управления образования города Игорь Прокофьев покинул в 2018 году.