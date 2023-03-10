Общество

Как избежать пожара при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печи, напомнили псковичам в МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печного отопления. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства в воскресенье, 12 марта.

«Жизнь современного человека трудно представить без электрических приборов. Сегодня в каждом доме работает не один десяток различных электрических устройств. Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники стиральные машины, утюги, электрочайники, обогреватели и т.д. При пользовании этими приборами следует помнить, что всегда имеется опасность возникновения пожара по причине короткого замыкания в сети.

Основными причинами пожаров от электрооборудования являются:

оставление включенного электронагревательного прибора;

использование неисправных электроприборов, розеток, выключателей;

нарушение изоляции проводов, излом, перегиб, плохое крепление проводов.

Ещё одной из основных причин пожаров в жилых домах является неправильная эксплуатация печного оборудования или использование неисправных печей, которые являются распространённым способом обогрева жилых помещений в сельской местности и в частном жилом секторе городов. К сожалению, этот способ нередко становится источником больших бед. Поэтому напоминаем правила эксплуатации печного отопления, соблюдение которых позволят избежать потери близких людей и нажитого годами имущества.

Запрещается:

топить неисправные печи;

разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

топить печи с открытыми дверцами;

оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров, если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать. Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.

Соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печного отопления позволит вам оградить себя и окружающих от возможных возгораний", - сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.