Происшествия

Двухкомнатная квартира полностью выгорела из-за неправильной эксплуатации печи

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования стало предположительной причиной пожара в Острове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. Сообщение о происшествии в одноэтажном жилом доме размером 22х12 метров поступило накануне в 9.17. Двухкомнатная квартира выгорела изнутри по всей площади.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи предположительно стало причиной и другого пожара. Вечером в субботу в деревне Тямша Псковского района в бане размером 3х6 метров сгорела кровля по всей площади.