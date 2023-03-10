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Общество

Великолучане представили Россию на турнире интеллектуальных игр в Республике Беларусь

13.03.2023 08:27|ПсковКомментариев: 0

5 команд Клуба интеллектуальных игр города Великие Луки приняли участие в V открытом молодёжном турнире интеллектуальных игр «Кубок Тараса» в городе Городок Витебской области (Республика Беларусь) 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель делегации, заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова.

Фото предоставлены Светланой Белюковой

В интеллектуальном турнире приняли участие 33 команды (Витебск, Лепель, Полоцк, Новополоцк, Миоры, Пальминка, Городок (Республика Беларусь) и Великие Луки (Россия).

Поездка состоялась по приглашению отдела по образованию Городокского райисполкома и стала ответным визитом на приезд команды Городка на фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати», который проходил в ноябре 2022 года в Великих Луках.

Команды состязались в трёх играх: «Аудиоазбука», «Своя игра» и «Что? Где? Когда?». «Результаты поездки порадовали и детей, и тренеров. Во-первых, для великолукских команд участие в турнире «Кубок Тараса» стало хорошим игровым опытом. Ведь поездок на турниры в другие города не было два сезона из-за противоковидных ограничений. Во-вторых, две команды стали призёрами общего зачёта турнира», - рассказала Светлана Белюкова. Так, команда «Формула успеха» (школа №13, тренер Лариса Хлыповка) награждена дипломом 3 степени в номинации «Дети». А команда «Титаны» (гимназия им.С.В.Ковалевской, тренер Светлана Петрусёва) в номинации «Ювеналы» в результате сложной борьбы завоевали 3 место в общем зачёте и 2 место в «Своей игре».

Турнир проходил в Городокском Дворце культуры, участников приветствовали и награждали руководители Городокского района – председатель райисполкома Ирина Полякова и начальник отдела по образованию Наталья Сушко.

Перед началом турнира были организованы интерактивные площадки школ Городокского района, краеведческого музея и Белорусского Республиканского Союза молодёжи. Со сцены звучали очень гостеприимные слова и творческие номера.

Теги: #великие луки #Беларусь
Источник: Псковская Лента Новостей
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