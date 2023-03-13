Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на территории Псковской области

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится на территории Псковской области с 13 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель акции - привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Традиционно организатором мероприятия выступило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Полиция Псковской области призывает жителей региона проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

При необходимости получить информацию по вопросам лечения и реабилитации призывают обратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал «Псковский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

«Помните, что ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» – призвали сотрудники УМВД.