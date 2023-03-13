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Конкурс рисунков «Александр Невский - герой на все времена» проводит псковская Каверинка

Межрегиональный конкурс рисунков «Александр Невский - герой на все времена» проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунок, посвящённый князю Александру Невскому: детство, юность, битвы, княжеское окружение и дружина. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.).

Затем необходимо сфотографировать рисунок и прислать на kaverinka.osk@mail.ru или в сообщениях группы «Каверинка» до 5 апреля.

К работе должна прилагаться заполненная форма анкеты-заявки. Итоги конкурса подведут 18 апреля. Победители конкурса награждаются дипломами. Все участники получают благодарственные письма. Дипломы и благодарственные письма рассылаются в электронном виде.