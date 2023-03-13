Общество

«Их становится всё больше»: стая бродячих собак пугает жителей Острова

Стая безнадзорных собак пугает местных жителей в Острове-2. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Фёдорова / «Подслушано в Острове»

«Когда уже примут меры по отлову этой псарни? Они лают всю ночь, грызутся между собой, пугают детей... И самое интересное, что их становится всё больше и больше... На фото далеко не вся эта собачья братия», - написала автор фотографии.

Снимок прокомментировала руководить местного зооприюта «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. Она отметила, что организация не имеет договора на отлов, но будет помогать сокращать численность бездомных собак путем их стерилизации.

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«Вчера девочка привела ко мне в приют беременную собаку с улицы Апакидзе. Я приняла. Буду стараться успеть простерилизовать, пока не родила. Договор на отлов подписан с АНЗО "Жизнь". В группе администрации Островского района указаны телефоны, по которым можно обращаться. Наш приют не имеет договора на отлов, но будем помогать уменьшать численность путём стерилизации», - сообщила Светлана Дмитриева.