Общество

Мастер-класс по росписи футболок в технике тай-дай организуют в Пскове

Псковский городской молодёжный центр 17 марта в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» приглашает молодёжь Пскова бесплатно сделать уникальную и красочную футболку на мастер-классе по росписи футболок в технике тай-дай, который проведёт эко-активист проекта «Экомышление» Александра Козлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Для окрашивания участникам необходимо принести с собой старую или новую белую (или очень светлую) футболку из преимущественно хлопчатобумажной ткани. Предварительно рекомендуется её постирать и высушить, чтобы краска лучше впиталась.

Мероприятие состоится в молодёжном центре Пскова (Максима Горького, 15), начало – в 18:00. Количество мест ограничено, регистрация через специальную форму.