Общество

Сотрудника себежской администрации наказали за нарушение закона о госзакупках

Сотрудник администрации Себежского района заплатит штраф за нарушение закона о госзакупках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Себежского района провела проверку исполнения закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которой в деятельности органа местного самоуправления выявили нарушения.

«Федеральный закон №44-ФЗ устанавливает единый порядок размещения заказов в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Изучение договоров показало, что администрацией Себежского района, как заказчиком, грубо нарушены положения статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а именно несвоевременное размещение необходимой информации в реестре контрактов», - рассказали в прокуратуре.

Ненаправление и несвоевременное размещение на официальном сайте информации об исполнении контракта, а также информации о дате заключения контракта ограничивает право потенциальных участников размещения заказа на получение полной и достоверной информации, подчеркнули в ведомстве.

Виновного сотрудника администрации привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.