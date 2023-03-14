Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей четыре единицы оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 6 по 12 марта провели в регионе 34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили девять административных правонарушений, изъяли четыре единицы оружия, 20 патронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, в ведомстве напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы управления по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.