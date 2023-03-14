Общество

Глава Красноярского края о состоянии Александра Розенбаума: Ситуация была непростая

Александра Розенбаума прооперировали в Красноярске. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале.

«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.

Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», - написал он.

Ранее сообщалось, что Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска.