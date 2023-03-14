Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 11%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 10-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10,7% и составила 87,29 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 5 354 случая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 7%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 17,9%. Среди заболевших дети в возрасте до 14 лет составили 51,5% (2 757 случаев).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в четырех муниципальных образованиях: Псков (134 на 10 тысяч населения), Стругокрасненский (111), Островский (103,2), Псковский (90,8) районы.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,7% и составила 134,02 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 2802 случая, что выше недельного порогового уровня на 38,7%. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у детей до 2 лет – на 11%, 7-14 лет – на 12,6%, у взрослых на 151,6%.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 29,4%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 100% случаев. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены аденовирусы – 23,5%, риновирусы – 17,6%, вирусы парагриппа – 17,6%, бокавирусы – 5,9%, РС-вирусы - 5,9%.

Количество больных с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось на 21,3% и составило 0,9% от количества заболевших.