Общество

Вскрытие ледового покрова на водоемах Псковской области прогнозируется с конца марта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Одной из тем для обсуждения стала готовность сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к паводко- и пожароопасному периодам. Сергей Лаврухин отметил, что на ближайшее время на территории региона установилась погода с положительными температурами, но ночные «переходы через ноль» должны сгладить эффект от таяния снега. Вскрытие ледового покрова на водоемах области прогнозируется с конца марта по середину апреля.

По словам врио начальника регионального ГУ МЧС России, силы реагирования готовы к любому развитию событий. Группировка подсистемы РСЧС составляет около 2,6 тысяч человек, более тысячи единиц техники, а также запас необходимых средств. Организовано межведомственное взаимодействие, подготовлены места для временного размещения граждан. Все превентивные мероприятия проводятся в соответствии с ранее утвержденными на областном уровне планами.

Губернатор подчеркнул, что в случае необходимости правительство Псковской области готово оказывать необходимую поддержку со своей стороны в ходе прохождения паводко- и пожароопасного периодов.

«Благодарю за внимание к вопросам обеспечения безопасности населения Псковской области и поддержку по всем актуальным вопросам. Направлений работы много, делаем все, что от нас зависит», — сказал Сергей Лаврухин.

Также глава региона обсудил с руководителем регионального МЧС вопрос организации профильных классов на базе нового лицея №29 города Пскова и учреждение почетных региональных званий для сотрудников пожарной охраны и спасателей.

«Нужно детально проработать критерии. Практика присвоения региональных наград введена у нас по разным направлениям. Это один из стимулов для молодых сотрудников реализоваться в профессии, а также способ отметить заслуги опытных специалистов перед регионом», — подчеркнул Михаил Ведерников.