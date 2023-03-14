Проведение госзакупок для нужд фронта хотят упростить в России

Законопроект, который нацелен упростить проведение госзакупок, подготовили и внесли сенаторы по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, если закон примут, то действовать в его рамках можно будет намного оперативнее и эффективнее, когда речь идет о помощи фронту.
Ценовой порог, допускающий проведение электронного запроса котировок, поднимется с 3 млн до 10 млн рублей. Одновременно снимутся ограничения на объем таких закупок. А для проведения малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок порог вырастет с 3 млн до 5 млн рублей.
Также предусматривается право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок.
Кроме того, законопроект предусматривает сокращение сроков согласования контракта с единственным поставщиком, право заказчика устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта. Устраняются избыточные требования к начальной максимальной цене контракта.
«Вводятся и некоторые другие изменения. Каждое из них по отдельности и все вместе они служат одной цели – сделать госзакупки более гибкими и подстроить их под нужды фронта», - заключил Андрей Турчак.