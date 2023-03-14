Общество

В Пскове проходят встречи представителей НКО и исполнительных органов региона

В Пскове в марте проходят круглые столы представителей профильных исполнительных органов власти Псковской области и социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Встречи организованы по результатам проведения ежегодного форума СОНКО «Содействие» в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На основе опроса, проведенного Центром молодежи и общественных инициатив, представителей НКО Псковской области в этом месяце были выбраны три региональных комитета и профильное управление, набравшие наибольшее число голосовавших. Общественники захотели встретиться с комитетами по спорту, культуре, образованию и с управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. На данный момент уже состоялись три встречи, еще одна, последняя со специалистами комитета по образованию, пройдет 22 марта. Участниками встреч уже стали более 30 организаций.

В ходе встреч некоммерческие организации рассказывают о своей деятельности, проектах и проблемах, которые они хотели бы решить при поддержке региональной власти. Происходит обмен предложениями как между организациями, так и с представителями комитетов.