Оклады работников федеральных ведомств вырастут в два раза с 2027

Месячные должностные оклады сотрудников федеральных ведомств, которые не являются госслужащими, с 1 января 2027 года увеличатся в среднем вдвое, сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова Университета имени Олега Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

«Изменения касаются работников федеральных ведомств, которые не являются государственными гражданскими служащими: делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников. С 1 января 2027 года месячные должностные оклады таких работников увеличиваются в среднем в два раза», — сказал Михаил Афанасьев.

Он уточнил, что главная цель нововведения заключается в повышении гарантированной части заработка, которую люди получают за фактически отработанное время в соответствии с Трудовым кодексом.

При этом эксперт добавил, что рост оклада не приведет к автоматическому удвоению всей зарплаты на руки, поскольку структура выплат будет скорректирована. Надбавка за сложность и высокие достижения теперь составит от 25 до 50% от оклада вместо прежних 50–100%, а выплата к отпуску снизится с двух окладов до одного, пишет «РИА Новости».