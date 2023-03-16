Общество

Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, рассказали эксперты

Досрочный этап Единого государственного экзамена начнётся 20 марта и завершится 10 апреля, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Инфографика: «Объясняем.рф»

Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдёт с 26 мая по 20 июня. Такой приказ опубликовало Минпросвещения.

Резервные дни

С 12 по 19 апреля и с 22 июня по 1 июля сдать единый госэкзамен смогут те, кто:

получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов;

пропустил экзамен по уважительной причине;

сдавал в этот день ЕГЭ по другому предмету, так как даты совпали;

подавал апелляцию о нарушении на экзамене, и его требования удовлетворили;

списывал или нарушил другие правила экзамена.

Напомним, Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В региональном центре она пройдет 17 марта на базе средней образовательной школы №24 имени Л. И. Малякова.