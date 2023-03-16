Общество

Общественная приемная ЕР в Псковской области передала 250 пар обуви для военнослужащих

Для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, передала общественная приемная «Единой России» Псковской области 250 пар обуви. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной приемной партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: общественная приемная Псковской области

По просьбе военного подразделения, вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель общественной приемной партии Единой России Юрий Сорокин передал целую партию обуви.

«С приходом весны обновлений требует не только природа, но и наша обувь. Для бойцов, находящихся в зоне СВО, обувь не пропускающая влагу, - настоящее спасение», - говорится в сообщении.