Общество

Псковичей приглашают нарисовать «Открытку Победы»

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в Международном конкурсе рисунков «Открытка Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. В этом году конкурс расширяет формат: кроме открыток в честь Победы в Великой Отечественной войне, можно нарисовать открытку в поддержку участников специальной военной операции.

Заявки на конкурс принимаются до 16 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях - среди школьников 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы. А лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Все участники получат сертификаты, а победители — наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы партнеров.

Творческое состязание проводится Музеем Победы совместно с «Движением первых», «Волонтерами Победы», издательской группой АСТ, заводом художественных красок «Невская Палитра» и сетью магазинов «Передвижник».

Более подробная информация на странице конкурса.