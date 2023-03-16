Общество

Россиянам рассказали о посадках в марте

В марте нужно высаживать рассаду базилика, брокколи и других культур, посоветовала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Она рассказала о посадках в первый весенний месяц и работах, которые необходимо провести на дачном участке.

В марте о посадке рассады стоит задуматься, поскольку многие культуры с долгим вегетативным периодом могут не успеть созреть за летний сезон, цитирует дачного эксперта «Лента.ру»

Середина и конец марта — последние дни для посадки баклажанов. Перед посадкой семена нужно обработать фунгицидом и прорастить в салфетке или марле. Сажать баклажаны и перцы лучше каждый в отдельный горшочек, так как они плохо переносят пикировку, предупредила Мешалкина.

«В марте часто сажают базилик. Это теплолюбивая культура, температурный режим для ее прорастания необходимо поддерживать на уровне 23-25 градусов. Также базилику потребуется дополнительное освещение. Если естественного света в вашей местности недостаточно, можно использовать фитолампы», - посоветовала Юлия Мешалкина.

По словам собеседницы издания, в марте активно занимаются посадками рассады любители капусты, которые хотели бы собрать первый урожай уже в июне. Для этих целей можно начать проращивать брокколи, цветную капусту, а также ранние сорта белокочанной капусты. Важно помнить, что многие сорта капусты любят воду, но могут загнить у корней, если не обеспечить рассаде достаточную вентиляцию и хороший дренажный слой.

«В марте можно сажать помидоры, но с поправкой на сорт и местность. Вспомните, в каких числах какого месяца в ваших широтах обычно созревают первые плоды томатов. Отсчитайте от этой даты время созревания, которое указано на упаковке семян. Потом отнимите еще около 14 дней, которые потребуются на всход и адаптацию рассады», – уточнила эксперт.

В марте в некоторых регионах уже появляется возможность сделать посадки непосредственно в грунт. Для этого подойдут морозостойкие культуры: горох, лук-чернушка, морковь, петрушка, редис, шпинат, а также некоторые сорта зеленого салата, добавила Мешалкина.