Общество

Только половина россиян крепко спит по ночам – ВЦИОМ

51% россиян сообщили, что спят по ночам крепко, не просыпаясь. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Как показало исследование, в последние месяцы половина россиян спят по ночам крепко, без пробуждений, максимум показателя за период измерений приходился на 2016 год, тогда крепко спали 62% жителей страны.

Частые пробуждения во сне беспокоят 42% опрошенных людей.

Каждый третий россиянин в последнее время просыпается по утрам с ощущением бодрости и в хорошем расположении духа — 36%, это значение практически не меняется за годы наблюдений. Доля тех, кто просыпается в плохом, подавленном настроении, в этом году составила 15%, еще годом ранее таковых было в полтора раза больше — 22%.

Но большая часть просыпается в нейтральном настроении, ни плохом, ни хорошем — 44%.

«Важность полноценного сна подтверждают и следующие числа: среди россиян, которые спят крепко, без пробуждений, в хорошем настроении просыпаются 51%, каждый второй, а в плохом — только 5%; а вот среди тех, кто просыпается ночами часто, плохое настроение с утра встречается в пять раз чаще — 25%, а хорошее — почти в три раза реже, 19%», – добавили аналитики.

Крепким сном чаще могут похвастаться мужчины (60% vs. 44% женщин) и молодежь (64% и 61% 18-24-летних и 25-34-летних): с возрастом процент сталкивающихся с частыми пробуждениями растет и максимум приходится на группу 65+ (54%).

Хороший сон также чаще сопровождает тех, кто доволен своими доходами (61% vs. 40% среди тех, кто характеризует свое материальное положение как плохое), они же чаще всех просыпаются в хорошем расположении духа — 52% vs. 36% всех россиян.