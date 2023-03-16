Общество

По одежке: псковскую молодежь оденут в фирменном стиле

В Псковской области идет работа по созданию молодежного бренда. Фирменный стиль для тех, кому от 14 до 35 лет, ищут с помощью конкурса. Выбранную по его итогам айдентику разместят на одежде, значках и бутылках для воды. Псковских на всероссийских форумах будет видно издалека.

Фирменная форма

В Псковской области завершается прием заявок на конкурс «Мой регион». Его объявила общественная организация «Центр молодежи и общественных инициатив». Там собираются создать «единый молодежный бренд Псковской области». Что интересно, к участию приглашают не только художников и дизайнеров, но вообще всех, кто видит в себе силы для решения масштабной задачи. Но - строго в возрасте от 16 до 35 лет. Устроители конкурса объясняют это тем, что у школьников есть собственные общественные движения со своим визуальным оформлением.

У молодежи Псковской области есть мерч. Но он отличается у разных организаций, и не каждая может его себе позволить.

Организаторы ждут, что участники конкурса разработают концепцию фирменного стиля псковской молодежи. Она должна будет «раскрывать существующие особенности Псковской области как региона с богатой историей, а также быть актуальной для молодежи». Бренд должен содержать характерные для региона орнаменты, узоры, символы, слова или фразы. Авторам концепции предстоит создать дизайн-проект по использованию бренда в одежде (официально-деловой, спортивный и повседневный стили) и на аксессуарах (шоперах, кепках, значках, бутылках для воды).

Заявки на конкурс принимают до следующего понедельника, 20 марта, почту konkurs.pskovmol@gmail.com с пометкой «Мой регион». Положение с подробными условиями участия.

«Наконец-то»

Председатель Совета по молодёжной политике Пскова при городской Думе Александр Андреев напоминает, что ранее неоднократно высказывалась идея об объединении в той или форме всех некоммерческих организаций, работающих с молодёжью. Создание молодежного бренда он воспринимает как «первый и серьезный шаг в этом направлении».

«И это классно, если в регионе появится единый бренд! - реагирует Александр Андреев на новость о конкурсе. - Раньше у общественников не было визуальной слаженности. Наконец-то у всех нас будет отличительная особенность, свой стиль, который, как я надеюсь, будет по-настоящему молодёжным, позиционирующим сегодняшнюю псковскую молодёжь, как креативную, яркую, амбициозную и целеустремленную. Такие новации помогут не только выделить молодежь из толпы, но и выгодно отличать ее за пределами региона среди коллег».

О возможности выделить свою область на всероссийских форумах говорит и Алина Трашкова, маркетолог, организатор мероприятий для молодежи и общественных организаций.

«По своему опыту могу сказать, – делится она наблюдениями. - Если на мероприятии в другом городе на тебе толстовка с надписью «Псковская область» или с другим элементом, отражающим принадлежность к региону, это привлекает внимание, люди понимают, откуда ты. Кому нужно взаимодействие с нашим регионом, подходят, начинают общаться».

Алина Трашкова видела комментарии в духе «лучше бы шли работать» под новостью об объявлении конкурса. Она настаивает, что создание единого бренда - только верхушка работы, которую выполняют специалисты по молодежной политике. Сама она уверена, что единая визуальная концепция даст чувство сопричастности к общему делу волонтерам и молодым людям, реализующим собственные проекты:

«Все-таки мы - социальные существа, все это положительно будет влиять на моральный дух».

Узнают по одежке

Кристина Лунёва, врио начальника областного управления общественных проектов и молодёжной политики, поясняет: конкурс запущен для того, чтобы молодежь своими руками создала свой фирменный стиль, почувствовала сопричастность к региону и свою уникальность. Мерч, который будет изготовлен на основе победившей концепции, сделает молодежь из Псковской области узнаваемой. Экипировку получат те, кто отправится представлять область в других регионах. Сувениры в фирменном стиле появятся и на внутренних мероприятиях.

«Определенный мерч уже есть, но мы бы хотели добиться единообразия. И конечно, чтобы предметы с символикой достались как можно более широкой категории получателей, - раскрывает планы Кристина Лунёва. – Для их получения нужно быть активным, участвовать в жизни региона, проявлять свою позицию. Идеальным итогом конкурса стало бы брендирование всей линии наших мероприятий. Но это будет зависеть от наших возможностей».

Она уверена в том, что критики конкурса по созданию бренда не следят за происходящими внутри молодежной аудитории процессами.

«Вряд ли кто-то может утверждать, что для молодежи ничего не делается, - отвечает Кристина Лунёва скептикам. - Поддержка молодежи – наша главная цель, поэтому существует множество программ по содействию молодежи и реализации ее идей. Убеждена, что заинтересованные лица из числа молодежи следят за происходящим, видят информацию».

Молодым людям, которые захотят получить по-новому забрендированный мерч, она советует влиться в молодежное движение. Для начала – подписаться на сообщества «Молодежь Псковской области» и «Доброволец Псковской области» в соцсетях, где есть информация об основных направлениях работы в сфере молодежной политики.

Юлия Магера

Фотографии предоставлены Центром молодежи и общественных инициатив