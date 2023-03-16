Общество

В Пскове родители школьников могут сдать ЕГЭ

Псковская область присоединяется к Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В региональном центре она пройдет сегодня, 17 марта, на базе средней образовательной школы №24 имени Л. И. Малякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В акции примут участие родители будущих выпускников. Они смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ - от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

В этом году участникам предложат выполнить экзаменационные задания по русскому языку. Ориентировочная продолжительность мероприятия - до 1,5 часа.

Всероссийская акция по сдаче ЕГЭ родителями стала ежегодной. Она призвана познакомить родительскую общественность с экзаменационной процедурой, помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к основному государственному экзамену.