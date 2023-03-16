Общество

Путин назвал положительные стороны ЕГЭ

У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть не только минусы, но и плюсы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин не согласился с мнением, что полная отмена для школьников поможет улучшить качество и доступность образования. По словам главы государства, преимущество ЕГЭ в том, что он открывает возможности для детей с периферии, сообщает flashnord.

Путин добавил, что систему ЕГЭ необходимо и дальше совершенствовать.

Напомним, досрочный ЕГЭ в 2023 году пройдет с 20 марта до 19 апреля. Основной вместе с резервными днями запланирован с 26 мая по 1 июля.