Общество

Более 300 обращений семей участников СВО отработал псковский профильный центр

Центр помощи семьям мобилизованных в Псковской области отработал уже более 300 обращений семей участников СВО с начала года. Большинство из них связаны с получением выплат, составлением доверенностей, приостановлением судебных делопроизводств, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Но встречаются и нестандартные вопросы. Например, в Центр обратилась пара с просьбой срочно организовать регистрацию брака – мужчина отбывал в зону СВО. Брак был зарегистрирован. Жительнице Псковского района помогли приобрести дрова. Их расколку взяли на себя волонтёры ПсковГУ – спасибо ребятам за помощь. Для волонтёров был предоставлен транспорт Правительства области. Семья мобилизованного обратилась с просьбой помочь приобрести кровать пожилому родственнику. Соцзащита Пскова предоставила функциональную кровать для лежачих больных», - рассказал глава региона.

Кроме того, семье из Опочки была нужна одежда для малыша. Вопрос отработан со специалистами соцзащиты и Детского фонда, отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что обратиться в Центр проще всего по номеру 122 (или напрямую по адресу: Псков, улийа Некрасова, 19).