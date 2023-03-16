Общество

Эпидситуация в Псковской области остается стабильной - Роспотребнадзор

Заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой прошло сегодня, 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

О эпидемиологической ситуации доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. В Псковской области она остается стабильной. За последнюю неделю отмечено снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 10%. За отчетный период зарегистрировано 5,3 тыс. случаев. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Стругокрасненском, Островском и Порховском районах. При этом не зарегистрировано случаев гриппа и ОРВИ в Бежаницком, Дновском, Красногородском, Локнянском и Усвятском районах.

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На карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 10 классов в 5 школах и 1 группа в детском саду.

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Больше чем на четверть снизился уровень распространения новой коронавирусной инфекции. Показатель региона ниже общероссийского на 24%. Болезнь в основном протекает в форме ОРВИ.

Елена Припутенко обратила внимание руководства медучреждений на необходимость увеличения количества лабораторных исследований граждан с симптомами простудного заболевания ввиду схожести клинических проявлений гриппа, ОРВИ и COVID-19.

В рамках заседания были также обсуждены вопросы, связанные с формированием коллективного иммунитета населения Псковской области на такие виды заболеваний как корь и дифтерия. Несмотря на то, что за последние годы эти заболевания в регионе не выявлялись, специалисты подчеркнули важность продолжения вакцинации детей и взрослых. По данным областного комитета по здравоохранению, вакцины в регионе достаточно.

В зоне особого внимания — иммунизация граждан призывного возраста, добавили в пресс-службе.