Общество

Прием граждан провел начальник псковского УФСИН

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провёл приём граждан по поручению президента РФ в приёмной главы государства. Также в приеме участвовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе приёма рассматривались обращения заявителей. Вопросы обратившихся касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Псковской области, ежегодного оплачиваемого отпуска, условно-досрочного освобождения. Кроме того, рассматривалось право осужденного к принудительным работам, выезда на выходные дни в порядке поощрения, а также постоянного проживания за пределами исправительного центра

Каждому заявителю в индивидуальном порядке руководство регионального пенитенциарного ведомства подробно разъяснило нормы действующего законодательства. По обращениям, требующим дополнительного изучения, соответствующим службам и начальникам подведомственных учреждений начальником УФСИН даны поручения.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, ведется руководителем УФСИН России по Псковской области дважды в год в соответствии с утвержденным графиком.